شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: خطة الإنقاذ الاقتصادية اللبنانية تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة للدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر رسمى لرويترز، إن خطة الإنقاذ الاقتصادية اللبنانية التى جرى تمريرها اليوم الخميس تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة للدولار، ويُبقى لبنان، على ربط بالدولار عند 1507.5 ليرة منذ 1997، لكن العملة المحلية انخفضت بشدة منذ أكتوبر فى السوق الموازية لتبلغ أكثر من 4000 ليرة للدولار الأسبوع الماضي.

و كان رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، قد أعلن أن لبنان سيمضى قدما فى طلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما أقرت الحكومة فى وقت سابق من اليوم خطة إصلاحات هيكلية تشمل كافة الجوانب المالية والاقتصادية.

Advertisements

واستعرض دياب معالم خطة الإصلاح المالى والاقتصادى فى لبنان - فى كلمة تلفزيونية اليوم - مشيرا إلى أنها تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: مالية واقتصادية ومصرفية ونقدية والحماية الاجتماعية والتنموية.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الخطة بُنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولى المطلوب لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات، وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز.