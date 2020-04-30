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لبنان يطلب المساعدة من صندوق النقد الدولى لتنفيذ الخطة الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسان دياب رئيس وزراء لبنان أن لبنان سيطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، موضحا أن الخطة الاقتصادية التي وافقت عليها الحكومة تنطلق بضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التى طال انتظارها.

وأضاف حسان دياب، خلال مؤتمر صحفى أنه  بهذه الخطة يمكننا بناء لبنان المستقبل و سنمضي بطلب مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الخطة الاقتصادية تهدف لحماية أموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف.

وفى وقت سابق اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في لبنان ضد سوء الإدارة وتردى الأوضاع المعيشية في البلاد بسبب سياسات حكومة حسان دياب، وتأتي الاحتجاجات رفضا للوضع الاقتصادى المتردى الذى تسببت فيه حكومة حسان دياب.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، حذرت جامعة الدول العربية، الأربعاء، من انزلاق لبنان إلى المجهول جراء مواجهات دامية بين قوات الجيش اللبنانى ومتظاهرين.

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وأعربت الجامعة العربية عن قلقها وانزعاجها الشديدين حيال "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية، وما يشهده الشارع من تصعيد ميدانى خطير بين جموع المتظاهرين والجيش فى طرابلس".

وأوضحت الجامعة العربية أن "الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التى يشهدها لبنان، باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. الواضح أن الشارع أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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