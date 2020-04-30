شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 6 وفيات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت عن وصول طائرة روسية إلى قاعدة "بوفاريك" الجوية، محملة بمعدات ولوازم طبية لمساعدة الجزائر في مواجهة فيروس كورونا، حيث قالت الوزارة في بيان صدر لها، إن المساعدات هبة ممنوحة من شركة روسية للمساهمة في الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضافت وزارة الدفاع الجزائرية أن المبادرة تندرج في إطار تعزيز التبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتدعيم العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث كان في استقبال الطائرة وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، وسفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف، وعدد من المسؤولين في البلدين، فيما أكدت السفارة الروسية لدى الجزائر، أن المساعدات إنسانية بحتة.

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وفى وقت سابق رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة قدرها 5.3 مليون يورو (6 ملايين دولار أمريكي) من الاتحاد الأوروبي لدعم المساعدات الغذائية الضرورية المقدمة لأسر اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في الجزائر.

وستساعد هذه المساهمة الأخيرة المقدمة من الاتحاد الأوروبي في تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية لآلاف الرجال والنساء والفتيات والفتيان في مخيمات اللاجئين في تندوف خلال الأشهر المقبلة.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي لكل لاجئ حصة غذائية شهرية تحتوي على الحبوب (الأرز والشعير ودقيق القمح) والبقول والزيوت النباتية والسكر والأغذية المخلوطة المدعمة.