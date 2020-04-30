شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: حزب الله اللبنانى وبقية أذرع إيران تزعزع استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة اليمنية، حزب الله اللبناني وبقية أذرع إيران تزعزع استقرار المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ورحبت الحكومة اليمنية بقرار ألمانيا تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.

وفى وقت سابق تحفظ الأمن الألماني على مقرا تابع لحزب الله اللبناني بعدما صنفت برلين حزب الله منظمة إرهابية، ونقل صناديق من داخل مقر الحزب.

وتجمعت الشرطة الألمانية أمام مقر الحزب عقب إدراج الحزب منظمة إرهابية، فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

ونوهت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميًا ودوليًا، وجددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار.

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وقد أكد وزير داخلية ألمانيا، أن حزب الله منظمة إرهابية حاولت استخدام أراضي ألمانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنفته إرهابيا، في ضربة جديدة للميليشيات التي تمثل أبرز أذرع إيران في العالم.

وباتت عملية حظر ميليشيات حزب الله على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي، لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط أفراد الميليشيات في البلاد.

بدأ البرلمان الألماني منذ أشهر بمناقشة عملية حظر ميليشيات حزب الله، بجناحيها العسكري والسياسي، فيما يعتقد مسؤولون أمنيون ألمان أن عدد العناصر المرتبطة بالميليشيات في البلاد يصل إلى أكثر من 1000.