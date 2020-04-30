شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إفطار رمضانى عن بعد لطبيب فلسطينى مع أسرته عبر الفيديو بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترك وباء كورونا بصمته على كافة مناحى الحياة، وغير تفاصيلها ويعتبر أعضاء جيش البالطو الأبيض من الأطباء والممرضين الفئة الأكثر تأثرا بهدا الفيروس، ربما هذا ما يجسده فيديو نشرته قناة"الحدث" لعائلة من فلسطين، فالأب غير متواجد طيلة فترة رمضان ما دفع الزوجة"ريم أبو عياش" للإفطار مع والد طفليها عبر الفيديو ليصبح أول إفطار رمضانى عن بعد.

تقول ريم أبو عياش: زوجى طبيب ولم يمر علينا رمضان من قبل دون أن نجتمع على طاولة الإفطار، ولكن الواجب الإنسانى يحتم على زوجى أن يتركنا ليؤدى دوره كمحارب ضد وباء كورونا.

وتؤكد الزوجة أنها تعيش لحظات الخوف من احتمالية أن يعود زوجها مصابا، كما أنه سيضطر للاحتجاز فى الحجر 14 يوما، وفى كل يوم تخشى اكتشاف إيجابية نتائج التحليل الخاص بكوفيد 19.

حرص الأب الطبيب على مشاركة أسرته لحظات الإفطار وأذان المغرب ولم يحضر لكن اكتفى بوصف طفلته الصغيرة لما تأكله، كنوع من المشاركة محاولا تعويضه إياها عن غيابه.

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ومن جهة أخرى، كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية، أكدت أن فيروس كورونا لم يتم تصنيعه أو تعديله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، أن منظمة الصحة العالمية، حذرت من أن أوروبا لا تزال فى قبضة وباء فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس المستجد خلال الفترة الأخيرة، حيث قال هانز كلوجر المدير الإقليمى فى منظمة الصحة العالمية، إن 46% من الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا فى المنطقة الأوروبية وحدها، محذرًا من التراخي في إقرار تدابير التباعد الاجتماعي، في وقت بدأت فيه دول أوروبية عدة في تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية، أن هذا الفيروس لا يرحم. يجب أن نظل متيقظين ومثابرين وأن نكون صبورين ومستعدين لزيادة الإجراءات عند الحاجة، لافتا إلى أن الوضع في جميع أنحاء أوروبا، ليس متجانسًا، وكل بلد يرسم طريقه إلى الوضع الطبيعى الجديد.

ولفت المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية، إلى أن إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا لا تزال لديها أعداد كبيرة من الحالات، مشيراً إلى زيادة الحالات في بيلاروسيا وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا، كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس حذر من أنه جائحة فيروس كورونا ما زالت بعيدة عن الانتهاء، مؤكدا على ضرورة تضامن جميع الدول لمواجهة هذا الوباء العالمي