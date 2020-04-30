شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودى ردًا على "نيويورك تايمز": أقل من 20 أميرًا مصابون بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودي السابق، عن وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين أفراد الأسرة الحاكمة.

وقال الأمير تركي الفيصل، في مقال تحت عنوان "خواطر كورونية (2)" نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" أمس الأربعاء، إن عدد الأمراء المصابين بالفيروس أقل من 20 أميرا، موجها انتقادات إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي نشرت أوائل الشهر الجاري تقريرًا مفاده أن 150 من أفراد الأسرة الملكية السعودية أصيبوا بالفيروس التاجي.

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وقال الامير الفيصل: "الحق أنه لم يصب من آل سعود سوى أقل من 20 فردًا، ولم يخصص المستشفى التخصصي لهم، بل إنه يعالج المواطنين والمقيمين كافة".

وواصل الأمير هجومه على "نيويورك تايمز" بالقول: "هذه الجريدة التي تتباهى بشعار أنها لا تنشر إلا الأخبار التي تستحق النشر، نجدها، في الحقيقة، فيما يخص المملكة بالذات، لا تنشر إلا الأخبار التي تفتريها، مستترة بمن تسميهم مصادر موثوقة".

وسجلت السعودية حتى صباح اليوم الخميس، أكثر من 21 ألف إصابة بفيروس "كورونا"، شفي منهم، أكثر من 2900 حالة، فيما توفي 157 حالة، وفق الأرقام الرسمية.