الجامعة العربية تعتبر ان ضم أجزاء من الضفة سيعد "جريمة حرب اسرائيلية جديدة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الجامعة العربية

اعتبر وزراء الخارجية العرب اثر اجتماع غير عادي عبر دائرة الفيديو الخميس أن اسرائيل سترتكب "جريمة حرب جديدة" بحق الشعب الفلسطيني اذا أقدمت على ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأكد الوزراء أن "إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وطالب الوزراء "الإدارة الأميركية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وبمبادئ وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بصفقة القرن الأميركية الإسرائيلية، وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقرية، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي حذر في كلمة ألقاها أمام الوزراء من "حرب دينية لا تنتهي" في حال ضمت اسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال المالكي إن خطوة الضم "إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن ينتهي، وستبقي هذا الصراع قائما للأبد، لأن الفلسطيني لن يقبل به ولن يقبل بأقل من حدود عام 67 لإقامة دولته والقدس الشرقية عاصمتها".

وأضاف المالكي أن الخطوة الإسرائيلية إن تمت "ستنهي حل الدولتين، وستضع المسجد الأقصى (..) تحت السيطرة الإسرائيلية".

Advertisements

وقع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو وخصمه السياسي بيني غانتس الاسبوع الماضي اتفاقا ينص على تشكيل حكومة وحدة يمكن أن تعجل خطط رئيس الوزراء بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية في الأشهر المقبلة.

وينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأميركية التي تؤيد ضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة".

وجاء في الاتفاق أيضا أن على نتانياهو وبموافقة غانتس مناقشة خطة الضم في مجلس الوزراء والبرلمان اعتبارا من الأول من تموز/يوليو.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين استعدادها للاعتراف بضم اسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، لكنها طلبت من حكومة الوحدة الجديدة مع ذلك التفاوض مع الفلسطينيين.