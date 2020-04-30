الامارات: 7 وفيات و552 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت الامارات اليوم الخميس تسجيل سبع حالات وفاة بالإضافة إلى 552 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي ان الحصيلة الاجمالية الجائحة ارتفعت بذلك إلى 105 حالة وفاة و12481 إصابة.

كما أشارت إلى شفاء 100 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 2429 حالة.

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وقالت الوزارة ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء 27 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين مضيفة ان حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت ان حالات الوفاة السبع تعود لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك اثر تداعيات الاصابة بالفيروس ومعاناتهم من أمراض مزمنة.