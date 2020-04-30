السعودية: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 162 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 162 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 1351 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 22753 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 210 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 3163 .
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