دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على طرق شحن شدات UC ببجي موبايل pubg mobile

تُعد لعبة ببجي pubg من أكثر الألعاب الإلكترونية انتشارًا حول العالم؛ حيث تُشير الإحصائيات تخطي عدد مستخدميها 277 مليون لاعب شهري مقابل 87 مليون لاعب يومي.

ألعاب كلاسيكية استمتع بها أنت وأطفالك في المنزل خلال شهر رمضان alqiyady 1 ألعاب كلاسيكية استمتع بها أنت وأطفالك في المنزل خلال شهر رمضان

شاهد أيضاً: ألعاب كلاسيكية استمتع بها أنت وأطفالك في المنزل خلال شهر رمضان

الانتشار الهائل للعبة ببجي pubg حول العالم أدار ملايين الدولارات على القائمين على اللعبة ومن بين مصادر دخل مطوري اللعبي هي "شدات UC"؛ حيث يتم الاشتراك في "طور أو مود الرويال الباس" مقابل 10 دولارت ليمنح اللاعب 660 شدة ـ توازي المال بداخل اللعبة لتطوير وشراء ماتحتاجه بداخلها ـ

ويُمكن للاعب ببجي pubg شراء شدات مقابل 1 دولار ولكن يُفضل دفع 10 دولار للاشتراك في الرويال باس لتجميع العديد من المقتنيات المميزة في ببجي pubg مثل: أطقم ملابس، سكن، سلاح، سكن قنبلة، مظهر للسيارات أو الحقائب والعديد من الأشياء الأخرى.

طريقة شراء شدات UC

توفر لعبة ببجي pubg أكثر من وسيلة لشراء شدات UC منها بطاقة الفيزا والماستر وحساب الباي بال كما يُمكنكم شرائها بالشحن عبر صيد الموبايل ـ وهي الطريقة المُتاحة في بعض الدول ـ عن طريق إرسال ID الخاص بحساب اللاعب عبر ببجي pubg ومن ثمّ إرسال شدات له وفقًا للمبلغ الذي تم دفعه رصيد.

هل تفتقد لعب الكوتشينة مع أصدقائك؟ تطبيقات بديلة عن الذهاب إلى القهوة alqiyady 1 هل تفتقد لعب الكوتشينة مع أصدقائك؟ تطبيقات بديلة عن الذهاب إلى القهوة

شاهد أيضاً: هل تفتقد لعب الكوتشينة مع أصدقائك؟ تطبيقات بديلة عن الذهاب إلى القهوة

شراء شدات UC عن طريق حساب جوجل بلاي Google Play

في البداية إذا كنت تريد شراء شدات UC عن طريق حسابك بجوجل بلاي تأكد من وجود بطاقة دفع في حسابك في المتجر ووجود رصيد في البطاقة الموجودة في حساب المتجر.

وعند تأكدك من ذلك اذهب إلى واجهة شراء الشدات UC بعد دخولك للعبة ثم حدد عدد الشدات UC التي تريد شحنها وستقوم اللعبة تلقائياً بفتح وسيلة الدفع الخاصة بك في حساب جوجل بلاي فوق اللعبة دون الخروج من اللعبة.

Advertisements

وهنا سيكون عليك التأكيد على عملية الشراء عبر طرق الأمان المتبعة في جوجل بلاي وبعد التأكيد ستصلك الشدات خلال ثواني قليلة معدودة في حسابك بلعبة ببجي pubg.

هل تملك بلايستيشن 4؟ هذه الألعاب يمكنك تحميلها مجاناً الآن alqiyady 1 هل تملك بلايستيشن 4؟ هذه الألعاب يمكنك تحميلها مجاناً الآن

شاهد أيضاً: هل تملك بلايستيشن 4؟ هذه الألعاب يمكنك تحميلها مجاناً الآن

شراء شدات UC عن طريق حساب آب ستور App Store

اشحن بطاقة ايتونز قبل أن تدخل على آب ستور App Store ثم اضغط على Apps وفي نهاية الصفحة اضغط على Redeem سيظهر ليك خياران: استخدام الكاميرا أو إدخال الكود يدويًا؛ حيث سيكون عليك التأكيد على عملية الشراء عبر طرق الأمان المتبعة وبعد التأكيد ستصلك الشدات خلال ثواني قليلة معدودة في حسابك بلعبة ببجي pubg.المزيد:

فيديو: طالب مصري يقتل معلمته بسبب PUBG :"تخيلت نفسي داخل اللعبة"

فيديو: كأنه يلعب PUBG.. مسلح يفتح النار على المصلين بمسجد في نيوزيلندا

الفنان أحمد السقا يواجه هذه المشكلة مع لعبة "ببجي PUBG"

فرقت أزواج وشردت أطفال!.. تعرف على ما قادت إليه لعبة ببجي مستخدميها

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي