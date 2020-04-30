دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters لا إصابات محلية جديدة بفيروس لا إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 29 فبراير

سول (رويترز) - قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل يوم الخميس أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 فبراير شباط.

وأعلنت المراكز الكورية رصد أربع حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765.

وزاد عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)