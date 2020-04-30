لا إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 29 فبراير

سول (رويترز) - قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل يوم الخميس أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 فبراير شباط.
وأعلنت المراكز الكورية رصد أربع حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765.
وزاد عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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