دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters حالات الإصابة بكورونا في روسيا تتجاوز المئة ألف بعد ارتفاع يومي قياسي

موسكو (رويترز) - ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا متجاوزا مستوى المئة ألف حالة يوم الخميس بعد ارتفاع يومي قياسي في الحالات الجديدة وبعد أيام من تحذير الرئيس فلاديمير بوتين من أن ذروة التفشي لم تأت بعد.

وتفرض روسيا، أكبر دول العالم مساحة، إجراءات عزل عام منذ أن أعلن بوتين إغلاق أغلب الأماكن العامة في أواخر مارس آذار.

وتجاوزت روسيا هذا الأسبوع الصين وإيران في عدد حالات الإصابة المؤكدة. وظلت أعداد الوفيات في روسيا أقل بكثير منها في غيرها من الدول الأكثر تضررا من التفشي على الرغم من صعودها على قائمة الدول صاحبة أكبر أعداد إصابة.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن إجمالي عدد حالات الإصابة في روسيا بلغ 106498 حالة يوم الخميس وأضاف أن 101 مصاب بالفيروس توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1073 حالة حتى الآن.

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ودخلت روسيا الأسبوع الخامس منذ بدء فرض إجراءات العزل العام التي دفعت مع انهيار أسعار النفط البنك المركزي إلى توقع انكماش الاقتصاد بين أربعة وستة بالمئة.

وقال بوتين في خطاب للأمة يوم الثلاثاء بثه التلفزيون إن إجراءات العزل العام يجب أن تستمر لمدة أسبوعين آخرين محذرا من أن ذروة التفشي لم تأت بعد.

وقال "الوضع ما زال في غاية الصعوبة... نواجه مرحلة جديدة وقد تكون الأشد في مواجهة الوباء".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)