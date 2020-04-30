دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تايلاند تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات أخرى

بانكوك (رويترز) - أعلنت تايلاند يوم الخميس عن سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا لكنها لم تسجل وفيات جديدة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2954 بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة، وذلك منذ بدء تفشي المرض في يناير كانون الثاني.

وتراجعت الإصابات اليومية الجديدة لأقل من عشر حالات لأربعة أيام متتالية.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 إن ما يقرب من 91 بالمئة من المرضى تماثلوا للشفاء وعادوا إلى بيوتهم بينما لا يزال 213 شخصا في المستشفى.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)