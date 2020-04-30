أسترا زينيكا تتعاون مع جامعة أوكسفورد لتطوير لقاح لكوفيد-19

(رويترز) - وحّدت شركة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا جهودها مع جامعة أوكسفورد يوم الخميس لتطوير وإنتاج وتوزيع لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا مع تسابق شركات الأدوية في أنحاء العالم لإيجاد علاج للمرض المميت.
ورحب ألوك شارما وزير الأعمال البريطاني بالتكاتف بينهما بوصفه خطوة مهمة لإتاحة لقاح جامعة أوكسفورد في أسرع وقت ممكن إذا أثبت نجاحه في التجارب السريرية.
وحقن فريق علماء بريطاني الأسبوع الماضي أول المتطوعين باللقاح، وقال الفريق في وقت سابق من الشهر إن العمل جار لتوفير طاقة إنتاجية كبيرة لتحضير ملايين الجرعات حتى قبل أن تتبين فاعلية التجارب.
وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لأسترا زينيكا "ما نأمل فيه هو أننا، بتوحيد جهودنا، سنتمكن من تسريع عولمة لقاح لمكافحة الفيروس وحماية الناس من أخطر وباء خلال جيل".
ولم تكشف شركة الأدوية عن تفاصيل بخصوص خطط بدء إنتاج اللقاح الذي يطوره معهد جينر وجماعة أوكسفورد فاكسين جروب.
وقال سوريوت لصحيفة فايننشال تايمز إن الشراكة بين أسترا زينيكا وأوكسفورد تهدف إلى إنتاج 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام مع إعطاء الأولوية للإمدادات في بريطانيا.
ويستخدم اللقاح نسخة ضعيفة من فيروس البرد العادي مزودا ببروتينات من فيروس كورونا المستجد لدفع الجهاز المناعي بالجسم للاستجابة.
وتعمل حكومات وشركات أدوية وباحثون على نحو 100 لقاح للفيروس. ويقول خبراء في الصناعة إن تطوير لقاح ناجح سيستغرق ما يزيد عن عام على الأرجح.
ومن بين الشركات الأخرى التي تختبر لقاحات محتملة لكوفيد-19، فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون ونوفافاكس.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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