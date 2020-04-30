شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تغلق قاعدة عسكرية فى دولة عربية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت صحيفة عسكرية أمريكية عن إغلاق قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة العربية، بسبب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بين أفرادها.

وأوضحت الصحيفة وفقا لوكالة سبوتنيك، أن القاعدة العسكرية "ليمونيه" الموجودة داخل مطار جيبوتي، ستغلق أبوابها بعد تسجيل ثانٍ إصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن عناصر الجيش الأمريكي.

وتوفر القاعدة للجيش الأمريكي موطأ قدم إستراتيجي في شرق أفريقيا، وتعتبر مقر العمل المشترك في القرن الأفريقي، بحسب موقع "stripes" العسكري الأمريكي.

وأعلن الجيش الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، إغلاق وتفريغ القاعدة ونقل الأفراد الذين يعيشون في البلدة المجاورة إلى مجمع للجيش، لم يحدد مكانه.

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وبحسب المتحدث باسم قيادة العمل المشتركة للقرن الأفريقي فإن هذه الإجراءات مؤقتة، لكنه لم يحدد فترة زمنية لعملية الإغلاق.

وتقع قاعدة "ليمونيه" العسكرية الأمريكية بجانب مطار جيبوتي – أمبولي الدولي، وهي قاعدة عسكرية دائمة تابعة للبحرية الأمريكية، وتمثل مقر قوة العمل المشترك الموحدة في القرن الأفريقي، وهي متفرغة لقيادة العمل