حسان دياب: الحكومة اللبنانية تمتلك لأول مرة في تاريخها خطة اقتصادية متكاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، خلال مؤتمر صحفى، إن لبنان يسير على الطريق الصحيح لتجاوز الأزمة المالية، بعد إقرار الخطة الاقتصادية، موضحا أن الحكومة اللبنانية تمتلك لأول مرة في تاريخها خطة اقتصادية متكاملة.
وفى وقت سابق اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في لبنان ضد سوء الإدارة وتردى الأوضاع المعيشية في البلاد، بسبب سياسات حكومة حسان دياب، وتأتي الاحتجاجات رفضا للوضع الاقتصادى المتردى الذى تسببت فيه حكومة حسان دياب.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، حذرت جامعة الدول العربية، الأربعاء، من انزلاق لبنان إلى المجهول جراء مواجهات دامية بين قوات الجيش اللبنانى ومتظاهرين.
وأعربت الجامعة العربية عن قلقها وانزعاجها الشديدين حيال "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية، وما يشهده الشارع من تصعيد ميدانى خطير بين جموع المتظاهرين والجيش فى طرابلس".
وأوضحت الجامعة العربية أن "الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان، باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. الواضح أن الشارع أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار".
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