شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تندد بخطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت جامعة الدول العربية فى بيان بخطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ووصف البيان الذي صدر بعد اجتماع عبر رابط فيديو لوزراء الخارجية العرب اليوم الخميس الأمر بأنه "جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلى الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطينى".

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، الأول من يوليو تموز موعدا لبدء مناقشات فى مجلس الوزراء بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية وضم غور الأردن.

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