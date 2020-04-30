شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل 7 أطنان من الامدادات الطبية لبنجلاديش لدعهما فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الإمارات، اليوم الخميس، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنجلاديش لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ليستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء الفيروس، ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن ساعد محمد المهيري السفير الإماراتي في بنجلاديش قوله إن بلاده حريصه على دعم قدرات بنجلاديش في التصدي للفيروس وأن إيصال المساعدات سيمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم لاحتوائه.

يذكر أن الإمارات أرسلت أكثر من 341 طنا من المساعدات إلى أكثر من 33 دولة استفاد منها ما يقارب من 341 ألفا من المهنيين الطبيين.

وكانت الإمارات، أرسلت طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، وقال سفير الإمارات لدى نيبال سعيد حمدان النقبي -وفقا لوكالة الانباء الإماراتية- أمس الأربعاء، إن الإمارات ملتزمة بمساعدة جميع البلدان التي تواجه جائحة كورونا، وهي على يقين بأنه من خلال التعاون فقط يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة، مضيفا ان المساعدات التي أرسلتها إلى نيبال ستمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم بهدف الحد بشكل كبير من انتشارالفيروس.

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يذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 334 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة، استفاد منها ما يقارب من 334 ألفا من المهنيين الطبيين. وكانت ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع لأمم المتحدة، نشر تغريدة يشكر من خلالها الشيخ محمد بن زايد؛ ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قائلا "من الرائع دائمًا التحدث مع صديقى العزيز، حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة معنا لتقديم المساعدة الغذائية الأساسية للأشخاص الأكثر ضعفاً. نحن نقدر دعمك".

وذلك ردا على تغريدة الشيخ محمد بن زايد التى قال فيها "ناقشنا ديفيد بيزلى للتنسيق فى الحصول على المساعدة للمتضررين من تفشى فيروس كورونا وأكدت له استعداد الإمارات لدعم جهود برنامج الأغذية العالمى والمساعدة فى تنفيذ مبادراته".