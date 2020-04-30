وزراء السبع يبحثون استراتيجيات تسريع الاقتصادات فور إعادة الفتح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الخزانة الأمريكية، إن وزراء مالية مجموعة السبع، ناقشوا اليوم الخميس، استراتيجيات لتسريع النشاط الاقتصادى فور إعادة فتح الاقتصادات، عقب انتهاء الإغلاقات الشاملة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
وقال متحدث باسم الوزارة، إن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، ونظراءه من الدول الأخرى فى المجموعة بحثوا أيضا أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر، واستخدام آليات الرقابة الاستثمارية لاكتشاف أى مخاطر قد تهدد الأمن القومي.
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