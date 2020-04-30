شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسيف: بيانات رسمية إسرائيلية تؤكد وجود 194 طفلا فلسطينيا في السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن البيانات الإسرائيلية الرسمية أفادت أن السلطات الإسرائيلية تحتجز 194 طفلا فلسطينياً، معظمهم في الاحتجاز السابق للمحاكمة، على الرغم من جائحة كوفيد- 19.

جاء ذلك في الوقت التي دعت فيه هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف إلى إطلاق سراح جميع الأطفال بسبب المخاطر الصحية ولفتت المنظمة أنه تم تقديم المساعدة لأكثر من 70 ألف طفل ، بما في ذلك 3 الاف و180طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة وإصابات مرتبطة بالنزاعات والأزمات واحتياجات صحية مزمنة

وفى وقت سابق أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" مقتل 11 طفلا في سوريا، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجراح، جراء انفجار قنبلة قرب حاوية بنزين في سوق مكتظ في مدينة عفرين في الريف الشمالي من حلب.

وأعرب تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن خشيته من أن يكون عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير، وأضاف: "بعد عشر سنوات من الحرب الضروس في سورياـ، لا يزال الأطفال أكبر المتضررين من جراء العنف غير المسبوق والدمار والموت.. العنف لا يولد إلا المزيد من العنف."

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وقال شيبان إن العنف ليس بأمر جديد في عفرين، مشيرا إلى اضطرار أكثر من 56 ألف طفل إلى النزوح من هناك إلى مناطق أخرى في سوريا، في بدايات عام 2018. وأضاف أن الحرب في سوريا بعيدة كل البعد عن النهاية.

وذكّرت اليونيسف أطراف النزاع في سوريا، وأولئك الذين لديهم نفوذ عليها، بأن الأطفال ليسوا هدفا وأن الهجمات على التجمعات المأهولة بالمدنيين هي خرق للقانون الدولي.