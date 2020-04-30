شكرا لقرائتكم خبر عن محافظات يمنية تغلق حدودها السبت وتفرض حظر التجوال بعد حالتى وفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليمينة عن أول حالتى وفاة بسبب فيروس كورونا، أعلنت محافظة "حضرموت"، التى ظهرت فيها الإصابة الأولى، غلق حدودها بداية من السبت، وفرض حظر التجوال 24 ساعة، وإغلاق الأسواق الشعبية، كما اتخذت العاصمة اليمينة المؤقتة"عدن"، الإجراءات الاحترازية بفرض حظر التجوال لمدة 3 أيام قابلة للتمديد، وإغلاق أسواق القات التى يسهل انتقال العدوى بهاوفق قناة العربية.

وفى صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مازالت الجماعة الحوثية تتكتم أخبار الإصابات رغم تأكيد مصادر مطلعة، وفق الحدث، أن هناك تفشيا للوباء بين اطقم طبية .

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وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت السلطات عن رصد خمس حالات إصابة بالفيروس في عدن وذلك بعدما قالت الأمم المتحدة إنها تخشى من انتشار الفيروس دون رصده في بلد يواجه فيه الملايين خطر المجاعة وضعف الرعاية الطبية، ولم يسجل اليمن في السابق سوى إصابة واحدة. وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية في اليمن على تويتر، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في مدينة عدن

وفى وقت سابق أكدت وكالات الإغاثة الأممية بصنعاء، أنها تشعر بمخاوف بالغة من وجود فيروس كورونا وإمكانية الانتشار السريع له، فقد بقيت اليمن خلافًا لما يحدث ببقية بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بحالة واحدة مؤكدة مخبريًا للإصابة بكورونا، وهى المعلنة فى حضرموت في 10 من أبريل الجارى، وفق بيان صحفى.