شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: سعر الصرف ليس قرارا للحكومة بل قرار للبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب، إن سعر الصرف ليس قرارا للحكومة بل قرار للبنك المركزى، وأن هدف خطة الإنقاذ إطلاق مفاوضات مع حملة السندات، وهذا سيستغرق 6-9 أشهر
وقال رئيس الوزراء اللبنانى إنه سيتفاوض بشأن برنامج مع صندوق النقد على أساس خطة الإنقاذ. وأضاف أن برنامج صندوق النقد إذا حصلنا عليه "إن شاء الله" سيساعدنا على تجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء لبنان: سعر الصرف ليس قرارا للحكومة بل قرار للبنك المركزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.