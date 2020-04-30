شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: سعر الصرف ليس قرارا للحكومة بل قرار للبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب، إن سعر الصرف ليس قرارا للحكومة بل قرار للبنك المركزى، وأن هدف خطة الإنقاذ إطلاق مفاوضات مع حملة السندات، وهذا سيستغرق 6-9 أشهر

وأوضح أنه لم يعترض أي من الوزراء على التوجه إلى صندوق النقد الدولي. Advertisements

وقال رئيس الوزراء اللبنانى إنه سيتفاوض بشأن برنامج مع صندوق النقد على أساس خطة الإنقاذ. وأضاف أن برنامج صندوق النقد إذا حصلنا عليه "إن شاء الله" سيساعدنا على تجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.