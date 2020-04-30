شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يطالب بوقف الاستفزازت الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجيّة العراقى محمد على الحكيم دعم العراق لتوجُّهات، وقرارات مجلس الجامعة العربيّة التى تُؤكّد على ضمان حُقُوق الشعب الفلسطينى وفى مُقدّمتها إقامة دولته المُستقِلّة وعاصمتها القدس المُحتلة، مطالبا بضرورة العمل على وقف الاستفزاز الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، جاء ذلك في كلمة "الحكيم " اليوم " الخميس" أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عبر "الفيديو كونفرانس" برئاسة وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي ومشاركة وزراء الخارجية العرب وذلك لبحث التوصل إلى موقف عربي إزاء المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها.

وقال الحكيم إنّ التحدّي الذي تُواجِهه أمّتنا العربيّة وقضيّتنا الفلسطينيّة لا يقلّ خُطُورةً عن التحدِّي العالميّ المُتمثّل بفيروس كورونا. وأشار إلىً أنّ تكرار التوجُّهات العدوانيّة الإسرائيليةّ المدعومة من قبل الولايات يهدف إلى تسويف الحُقوق الفلسطينيّة المشروعة غير القابلة للتصرّف. وشدد على ضرورة أنّ يخرج المُجتمِعون اليوم بخطوات عمليّة جادّة للضغط على إسرائيل وحلفائها بالكفّ عن مثل هذه الاستفزازات، ومطالبة الولايات المتحدة بأن تكون وسيطاً نزيهاً ومُحايداً في قضايا المنطقة.

وأشار الحكيم إلى أنّ تحقيق الاستقرار في المنطقة مرهون بإيجاد حلّ عادل ودائم لقضيّة فلسطين وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة. Advertisements

وانطلقت اليوم الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية فى دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب في إجتماع إفتراضي عبر "الفيديو كونفرانس" وذلك إلتزاما بإجراءات السلامة والوقاية في ظل الوباء العالمي" كورونا"، بطلب من دولة فلسطين وبرئاسة سلطنة عمان، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.

ويبحث المجلس الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية .

كما سيبحث الاجتماع، توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة "كورونا "والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبدنا المزيد من الخسائر بالإضافة إلى مصادرة أموالنا من المقاصة.

وصرح مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير دياب اللوح بأن عقد الاجتماع يأتي لخطورة الموقف وتمادي إسرائيل في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بتنفيذ إجراءاتها الأحادية بما في ذلك محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الواقعة في أراضي دولة فلسطين.