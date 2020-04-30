"الإغاثة التركية" تقدم مساعدات رمضانية لـ2760 أسرة في اليمن

مبارك محمد/ الخليج 365
استفادت 2760 أسرة يمنية من مشروع السلال الغذائية الرمضانية المقدمة من هيئة الإغاثة التركية "IHH"، وفق إحصاءات محلية.
وقال بيان صادر عن جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية CSSW (يمنية خاصة منفذة للمشروع) إنها وزعت السلال الغذائية المكونة من الدقيق والأرز والسكر والزيت والتمور والبقوليات.
وأشارت إلى أن مشروع السلة الغذائية الرمضانية مولته هيئة الإغاثة التركيةIHH ، لافتة إلى إستفادة 2760 أسرة فقيرة من المشروع، موزعة على 12 محافظة يمنية.
وذكرت ان المشروع يأتي في إطار مشاريع الخير الرمضانية لهيئة الإغاثة التركيةIHH كل عام والتي تهدف إلى الإسهام في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والنازحة والمحتاجة والمتضررة من الاحداث وإدخال السرور على أفراد الأسر المستفيدة.
وبينت أن المشروع يتزامن مع الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن جراء الأحداث وارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير، إضافة إلى الأوضاع العالمية الصعبة التي تشهدها معظم دول العالم في مواجهة فيروس كورونا.
وتقدم تركيا عبر منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وأهلية مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.
ويشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015 حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم من إيران.
وخلفت الحرب أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
والأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، وفي 10 أبريل/ نيسان الجاري، رصدت البلاد حالة بمحافظة حضرموت (شرق)، ثم أعلن شفائها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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