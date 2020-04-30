دول الخليج تفرض رسوما على واردات من الصين والهند

محمد إبراهيم / الخليج 365
قررت دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، فرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق مدة 5 سنوات، ضد وارداتها من بلاط السيراميك والبورسلان، ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذه الإجراءات تأتي وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية، لدول المجلس ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى دراسة جميع الجوانب، خلال مراحل التحقيق المختلفة بأخذ جميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق، قبل فرض القرار.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعتمد بلدانه بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
والإغراق التجاري، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر.
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