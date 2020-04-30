ارتفاع ضحايا كورونا في السعودية وقطر

الرياض ـ الدوحة / الخليج 365

سجلت كل من السعودية وقطر، الخميس، إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا، بحسب إحصاءات رسمية.

وأعلنت السعودية، تسجيل 1351 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 22 ألفا و753.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 5 وفيات بالفيروس، ليصل المجموع 162.

وأضاف العبد العالي، أن حالات الشفاء بلغت 3163 من إجمالي الإصابات، بعد تعافي 210 مرضى.

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من جهتها، سجلت وزارة الصحة القطرية 845 إصابة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 12 ألفا و72.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد المتعافين بلغ ألفا و372، بعد تسجيل 129 حالة شفاء.

وأردفت أن عدد الوفيات استقر عند 10، من إجمالي المصابين.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز إجمالي إصابات كورونا حول العالم 3 ملايين و233 ألفا، أما الوفيات فبلغت 228 ألفا و526، وحالات الشفاء أكثر من مليون، وفق موقع "WorldoMeter".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.