الرياض ـ الدوحة / الخليج 365
سجلت كل من السعودية وقطر، الخميس، إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا، بحسب إحصاءات رسمية.
وأعلنت السعودية، تسجيل 1351 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 22 ألفا و753.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 5 وفيات بالفيروس، ليصل المجموع 162.
وأضاف العبد العالي، أن حالات الشفاء بلغت 3163 من إجمالي الإصابات، بعد تعافي 210 مرضى.
من جهتها، سجلت وزارة الصحة القطرية 845 إصابة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 12 ألفا و72.
وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد المتعافين بلغ ألفا و372، بعد تسجيل 129 حالة شفاء.
وأردفت أن عدد الوفيات استقر عند 10، من إجمالي المصابين.
وحتى ظهر الخميس، تجاوز إجمالي إصابات كورونا حول العالم 3 ملايين و233 ألفا، أما الوفيات فبلغت 228 ألفا و526، وحالات الشفاء أكثر من مليون، وفق موقع "WorldoMeter".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا كورونا في السعودية وقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.