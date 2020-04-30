الأردن.. انتهاء مهلة الحصاد لمزارعين إسرائيليين بـ"الغمر"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365



أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، انتهاء مدة منحتها لمزراعين إسرائيليين، لحصاد محاصيلهم في منطقة الغمر (جنوب)، إبان إعلان فرض السيادة عليها وعلى منطقة الباقورة، بعد عقد انتفاع استمر 25 عاماً بموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيليلة عام 1994.



جاء ذلك، في بيان لمتحدث الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، تلقت الخليج 365 نسخة منه، دون ذكر تفاصيل إضافية.



وتقع الغمر في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة، وتقدر مساحتها بنحو 4 آلاف دونم (الدونم الواحد يساوي 1000 متر مربع).



واحتلت إسرائيل منطقتي الباقورة عام 1950 والغمر 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية، بموجب معاهدة السلام، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.

Advertisements

يأتي انتهاء المدة بعد أن أعلنت إسرائيل في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها اتفقت مع الأردن على تمديد اتفاقية استئجار "الغمر" حتى نهاية أبريل/ نيسان 2020، للسماح للمزارعين الإسرائيليين بحصد محاصيلهم.



وانتهت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فترة تأجير الغمر وكذلك الباقورة الواقعة بمحافظة إربد (شمال)، التي نص عليها الملحقان 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية السلام.



وينص الملحقان على انتفاع إسرائيل بالمنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد الانتفاع تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين، قبل سنة من تاريخ التجديد.



وبالفعل، أبلغ الأردن إسرائيل في 2018، أي قبل انقضاء فترة التأجير بعام كامل، نيته عدم تمديد تأجير المنطقتين لها.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.