لاستعادة عدن.. وزير يمني سابق يدعو لتشكيل "حكومة حرب"

عزيز الأحمدي/ الخليج 365

دعا وزير يمني مستقيل، الخميس، إلى تشكيل "حكومة حرب"، لاستعادة محافظة عدن (جنوب) من أيدي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا.

وأعلن المجلس، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، السبت الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها "إدارة ذاتية" للمحافظات الجنوبية، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي.

وقال وزير النقل المستقيل، صالح الجبواني، في تغريدة عبر "تويتر": "فخامة الرئيس (اليمني عبد ربه منصور هادي) معني بتغيير معين عبد الملك (رئيس الحكومة)، وتشكيل حكومة حرب تنزل الميدان لاستعادة عدن".

وأضاف أنه "بعد سيطرة الإمارات، عبر ذراعها الانتقالي على عدن (العاصمة المؤقتة)، وضربها باتفاق الرياض عرض الحائط، تخوض الآن صراعًا عسكريًا للسيطرة على (محافظة أرخبيل) سقطرى (جنوب)".

وحذر من أن سقوط المحافطات غير الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي في الجنوب "مسألة وقت"، داعيُا هادي إلى "اجتناب تحمل وزر هذه الكارثة".

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وقدم الجبواني استقالته من الحكومة، بجانب وزراء آخرين، أواخر مارس/ آذار الماضي؛ احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة، الذي يتهمونه بالفساد ومحاباة الإمارات، وهو ما ينفيه الأخير.

وأعلن المجلس الانتقالي، الخميس، أنه متمسك بالحكم الذاتي في المحافظات الجنوبية، حتى تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة كفاءات.

وتتبادل الحكومة والمجلس اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ اتفاق الرياض، الذي وقعه الطرفان برعاية سعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويتضمن الاتفاق 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، بينها تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب.

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ أب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي منذ عام 2014، وهو ما تنفيه أبوظبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.