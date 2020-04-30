فلسطين: المساعدات الطبية التركية تأتي في وقت حاسم

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قال أحمد الديك، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، الخميس، إن المساعدات الطبية التركية، للشعب الفلسطيني تأتي في "لحظة حاسمة"، في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "الديك"، في تصريح صحفي لوكالة الخليج 365، إن تلك "المساعدات تأتي، والحكومة الفلسطينية بأمسّ الحاجة لها، بسبب الأعباء الثقيلة التي تتكبدها فلسطين جراء الوباء، والذي أثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني، والميزانية الحكومية".

وتابع "شعبنا يقدّر عاليا المكرمة الرئاسية التركية، وهذه ليست بغريبة على المواقف التركية الشجاعة، وليس غريبا على مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحمل في وعيه، وعقله وقلبه القضية الفلسطينية، ومعاناة شعبنا، في كافة أماكن تواجده".

وقال "تركيا الصديقة، ذات وزن، وتقوم بتوظيف نفوذها لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

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وتقدم مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، بالشكر والعرفان باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للرئيس "أردوغان"، وللحكومة والشعب التركي.

وتصل الخميس، طائرة تركية مطار بن غورين الإسرائيلي محملة بمساعدات طبية تركية لفلسطين.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد قالت إن الحكومة التركية وافقت على طلب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إرسال مساعدات طبية ومالية لمواجهة جائحة فيروس "كورونا ".

وسجلت فلسطين، حتى الساعة، 344إصابة بفيروس كورونا، في الضفة الغربية وضواحي القدس، وقطاع غزة، و163 إصابة في مدينة القدس، لم يتأكد منها بسبب منع السلطات الإسرائيلية طواقم وزارة الصحة الفلسطينية من العمل في القدس.

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