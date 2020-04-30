شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 1351 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال 24 ساعة، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 22753 حالة، بينها 19428 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، بينما منها 123 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى “تسجيل 210 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3163 حالة”.

وأضاف “العبد العالي”: “تم تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 162 شخصًا”.

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وأوضح “متحدث الصحة”، أن “17% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و83% لغير سعوديين”.