انت الان تتابع أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان والبوتان عند 340 دولارا للطن في مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أرامكو السعودية

قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الخميس إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مايو أيار عند 340 دولارا للطن، ارتفاعا من 230 دولارا في ابريل نيسان.

وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر مايو أيار عند 340 دولارا للطن أيضا، ارتفاعا من سعره في الشهر السابق البالغ 240 دولارا للطن.

الأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.