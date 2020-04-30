شركة هواوي Huawei الصينية تطلق سلسلة هواتف بي 40 "40P"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قدمت شركة هواوي Huawei الصينية سلسلة هواتف بي 40 "40P" التي تتضمن 3 أجهزة مختلفة الإمكانيات هي بي 40 "P40" بالإضافة إلى هواوي بي 40 برو Huawei P40 Pro وهواوي بي 40 برو بلس Huawei P40 Pro Plus التي أُنتجت لتنافس الهواتف الذكية لسامسونج Samsung وأبل Apple، بالإضافة إلى ون بلس oneplus.



وبالنسبة لهاتف هواوي بي 40 برو Huawei P40 Pro الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الإمكانيات في سلسلة هواوي Huawei نستعرض، بحسب موقع cnet.com، أهم الأمور التي يجب التفكير فيها قبل شراء هذا الهاتف.

1-لا وجود لتطبيقات جوجل

نظرا للصعوبات التي تواجهها شركة هواوي Huawei مع الحكومة الأمريكية، فإن هواتف الشركة الصينية بما في ذلك هاتف هواوي بي 40 برو Huawei P40 Pro لن تدعم استخدام تطبيقات جوجل وهو الأمر الذي يعني غياب متجر جوجل بلاي Google Play بجانب عدم دعم الهاتف للعديد من الخدمات مثل اليوتيوبYouTube والجي ميل Gmail، بالإضافة إلى تطبيق خرائط جوجل Google Maps أو متصفح جوجل كرومGoogle Chrome.

ولكن وعلى الرغم من جميع الخدمات والتطبيقات المُقدمة من جوجل Google دعمت شركة هواوي Huaweiمتصفحا ومتجرا خاصا بها، كما ستدعم هواتفها بمجموعة كبيرة من التطبيقات الأخرى مثل تيك توك TikTok وأمازون Amazon، بالإضافة إلى لعبة فورتي نايت Fortnite الشهيرة وسناب شات SnapChat وأنستقرامInstagram وتطبيق تحرير وتعديل الصور أدوبي لايت روم.

أما بخصوص تطبيقي فيسبوك Facebbok وواتساب WhatsApp فإن تحمليهما سيتطلب من حاملي هواتف هواوي Huawei الحصول عليهما من صفحات الويب الخاصة بهذه التطبيقات، حيث يمكن تثبيت التطبيقات في ملف apk. من خلال المتصفح حيث ستظهر التطبيقات بعد ذلك على الهاتف وتعمل بشكل طبيعي.

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2-شبكة الجيل الخامس

لعل أبرز السمات المميزة لجميع الهواتف الذكية الرائدة التي تم طرحها العام الجاري هي دعمها لشبكات اتصال الجيل الخامس 5G وبالطبع هاتف هواوي Huawei بي 40 برو P40 Pro ليس استثناء.

3-الكاميرا جيدة ولكن ليست الأفضل

تشتهر شركة هواوي Huawei باعتبارها من أفضل الشركات التي تمتلك سجلا حافلا في تجهيز هواتفها بكاميرات رائعة وبالنسبة لهاتف هواوي بي 40 برو Huawei P40 Pro فهو يحتوي على 4 كاميرات مختلفة تتنوع طرازاتها ما بين كاميرا استشعار العمق وكاميرا للزاوية العريضة بجانب كاميرا للزووم القياسي وأخرى للزووم البصري 5x ولكن لا يزال هاتف هواوي بي 40 برو Huawei P40 Pro يواجه مشكلة في الصور وبالتحديد فيما يخص توازن اللون الأبيض ودقة وضوح وبروز اللون الإجمالي للصور التي تلتقطها الكاميرات، حيث تبدو الألوان مختلفة في الصور عما تبدو عليه في الواقع.

ولكن تبقى أهم المميزات الإيجابية لكاميرات الهاتف هي القدرة الهائلة على التقاط الصور خلال الظلام والإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى الدقة المميزة للصور المُلتقطة في الأماكن ذات الإضاءة الشديدة، وبالطبع الحصول على لقطات مميزة للأجسام والأهداف البعيدة من أهم مميزات الصور التي تنتجها كاميرات هواوي Huaweiالرُباعية.

4-اختيار اللون

اعتمدت هواوي Huawei مجموعة من الألوان المُبهجة لسلاسل هواتفها المختلفة مثل P30 وP20، بالإضافة إلى P40، وبالنسبة للمستخدمين المهتمين بالشكل والمظهر الخارجي لهواتفهم، فإن الحرص على اقتناء هاتف هواوي بي 40 برو Huawei P40 Pro بألوان أخرى مشرقة وحيوية بعيدا عن اللون الأسود سيكون اختيارا ممتازا، وذلك لاختيار الشركة الصينية درجة غير أنيقة أو جذابة من اللون الأسود بالنسبة لسلسلة P40.