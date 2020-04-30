شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مختبر صيني يعلن إحراز تقدم كبير في الطريق لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال موقع "إنكويرر" الإخباري إن باحثي المختبر الصيني Sinovac Biotech (سينوفاك بيوتيك) قد يحملون بين أيديهم اللقاح الذي تنتظره البشرية.



وأعلن المختبر الصيني إحراز تقدم كبير في الطريق لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقل الموقع عن باحثين في المختبر أن اسم اللقاح المرتقب هو "كورونافاك".

وبينما بدأت التجارب البشرية للتو، أكد باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" في بكين، إن الشركة تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح بدأت منذ فترة قصيرة بتجارب بشرية عليه بعد نجاحه في حيوانات الاختبار.

وقد تم بالفعل إنتاج وتعبئة آلاف العينات من اللقاح، الذي هو عبارة عن مصل في علبة بيضاء وبرتقالية مزينة باسم "كورونافاك".

ويعد هذا المختبر واحدا من بين أربعة مختبرات في الصين أذن لها بإجراء تجارب سريرية بعد ثبوت تقدمها الكبير في الأبحاث والنتائج الواعدة التي أظهرتها التجارب على القرود.

وأعطى باحثو مختبر "سينوفاك بيوتيك" جرعتين مختلفتين من اللقاح إلى ما مجموعه ثمانية قرود ريسوس، وبعد ثلاثة أسابيع، أدخلوا في رئتي القرود جرعة فيروس سارس CoV-2، وهو الفيروس الذي يسبب فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد- 19)، من خلال أنابيب أسفل القصبة الهوائية، ولم يصب أي منهم بعدوى كاملة بحسب وكالة "فرانس برس".

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وكان للقرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابة جيدة، فبعد سبعة أيام من تلقيها للفيروس، لم يعثر الباحثون على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.

وكانت الشركة قد أكدت أن اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة في القرود، وأن المختبر بدأ التجارب على البشر في 16 أبريل.

وقامت الشركة بإرسال دفعات كبيرة من اللقاح للسلطات الطبية في الصين للحصول على الموافقات رغم استخدامها سيستغرق وقتا إلا أن الشركة تظهر أنها قادرة على انتاجه على نطاق واسع بكميات كبيرة جداً.

وفي حين أن الدواء أمامه طريق طويل قبل الموافقة عليه، يجب على المختبر أن يثبت أنه يمكن أن ينتجه على نطاق واسع وأن يقدم دفعات للسلطات كدليل على قدرته فعل ذلك.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت إن تطوير أي لقاح قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا، ولا تعرف سينوفاك متى ستكون حقنة النصف ملليلتر جاهزة في الأسواق.

مدير إدارة العلامات التجارية ليو بيتشنغ قال لوكالة فرانس برس "متى سيتم طرح اللقاح؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع على أنفسهم، لكن لا أحد يمكن أن يجيب عليه الآن".

وتتمتع شركة سنوفاك المدرجة في بورصة ناسداك بخبرة في إنتاج دواء ضد الفيروسات العالمية، إذ تعتبر أول شركة أدوية تقوم بتسويق لقاح ضد أنفلونزا الخنازير، في عام 2009.

ويتدافع أكثر من 100 مختبر حول العالم للتوصل إلى لقاح، ولكن 7 فقط - بما في ذلك سنوفاك - تجري حاليًا تجارب سريرية، وفقًا لكلية لندن للصحة والطب الاستوائي.