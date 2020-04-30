سويسرا تدعم تأجيل إكسبو 2020 وتخصص ميزانية جديدة

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قالت سويسرا إنها تتفهم تأجيل انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي» في العام 2021، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أسوة بالعديد من الفعاليات العالمية. وفي اجتماع عُقد أمس، أكد المجلس الاتحادي أن سويسرا ستُشارك في هذا الحدث الرئيسي الذي سيُعقد في العام 2021، وكلف المجلس بريزانس سويتزرلاند لدى وزارة الخارجية السويسرية بمواصلة الاستعدادات للجناح السويسري في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن ميزانية جديدة.

وطلبت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في اجتماعها يوم 21 إبريل/ نيسان 2020 أن تقوم الدول الأعضاء بالتصويت على تأجيل الحدث لمدة عام. ومن المتوقع اعتماد الاقتراح قبل نهاية مايو/ أيار 2020.

وقال مانويل سالتشلي، المفوض العام لجناح سويسرا: «يُسعدني أن أعلن أن سويسرا أكدت حضورها في فعاليات إكسبو 2020 دبي الذي سيُنظم عام 2021، حيث انضمت سويسرا إلى الإجماع لصالح التأجيل تضامناً مع المنظمين والمشاركين. ومن هنا، إننا على ثقة بنجاح فعاليات إكسبو 2020 دبي العام المقبل».

على الرغم من هذه التأجيلات، والتي تنطوي أيضًا على تكاليف إضافية لسويسرا، ينظر المجلس الاتحادي إلى مثل هذه الأحداث الواسعة النطاق كفرصة لتحفيز مكانة سويسرا وتعزيز اقتصادها، لا سيما في مرحلة ما بعد (كوفيد-19). ولذلك أكد المجلس الاتحادي مشاركة سويسرا في إكسبو، ووافق على التكاليف الإضافية ذات الصلة.