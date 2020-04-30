ارتفاع ضحايا كورونا في 5 دول عربية

مراسلون / الخليج 365

ـ الإمارات 7 وفيات و552 إصابة، والكويت وفاتان و284 إصابة

ـ البحرين 116 إصابة والمغرب 38 ولبنان 4

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في 5 دول عربية، الخميس، عقب تسجيل وفيات وإصابات وفق إحصاءات رسمية.

وكالة أنباء الإمارات أفادت أن وزارة الصحة سجلت 7 وفيات بالفيروس و552 إصابة، بعد إجرائها فحوصات لأكثر من 27 ألف شخص.

وأضافت أن 100 حالة تماثلت للشفاء.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا و481، منها 105 وفيات، وألفان و429 حالة شفاء، بحسب المصدر نفسه.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة الكويتية حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 26، إلى جانب 284 إصابة ترفع العدد إلى أربعة آلاف و24.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن ألفين و459 مصابا يتلقون الرعاية الطبية حاليا، 66 منهم في العناية المركزة.



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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عبر "تويتر"، تسجيل 116 إصابة بكورونا، إلى جانب تعافي 40.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 3 آلاف و37، منها 8 وفيات وألف و495 حالة تعاف.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 4 آلاف و359، عقب الكشف عن 38 إصابة.



وقالت الوزارة على الموقع الخاص بالفيروس، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 969، بعد تماثل 41 مصابا للشفاء.

وبحسب الوزارة، لم يتم تسجيل أي وفاة اليوم، ليستقر الإجمالي عند 168.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4 إصابات بين الوافدين مؤخرا إلى البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 725.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر الرقم عند 24.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.