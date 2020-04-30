تركيا تجلي 161 مواطنا من السعودية

أضنة / الخليج 365
أجلت السلطات التركية، الخميس، 168 من رعاياها العالقين في السعودية، جراء تداعيات فيروس كورونا.
وذكر مراسل الخليج 365، أن طائرة تقلّ 168 راكبا، هبطت في مطار ولاية "أضنة" جنوبي البلاد.
وبعد إتمام الإجراءات الروتينية والفحوصات الطبية في المطار، جرى نقل المواطنين بواسطة حافلات إلى سكن طلابي تابع لوزارة الشباب والرياضة في ولاية مرسين (جنوب)، ليخضعوا فيها لحجر صحي مدة 14 يوما.
وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لإستقدام قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.
وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء الواسعة التي تم إطلاقها، تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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