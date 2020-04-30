"أوقاف" القدس: استمرار منع وصول المصلين لـ"الأقصى"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، أن قرار تعليق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، ما زال ساريا.

وقال المجلس في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365، الخميس، إن قرار التعليق، ما زال قائما "لعدم زوال الأسباب الخطيرة التي أدت إلى اتخاذه، والتي تهدد حياة الناس".

ورغم قرار منع وصول المصلين، إلا أن الأذان يرفع في المسجد الأقصى، وتقام الصلوات الخمس، بما فيها خطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح، للمتواجدين من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، بحسب البيان.

وأضاف المجلس "نراقب الوضع عن كثب، وفي حال تغيّر الوضع، سيدخل المسلمون إلى مسجدهم ويؤدوا الصلوات التي فرضها الله عليهم ".

وجاء بيان مجلس الأوقاف، عشية حلول يوم الجمعة الثاني، من شهر رمضان، غدا.

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وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين، يشاركون بالصلوات في المسجد الأقصى في شهر رمضان بالسنوات الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في القدس الشرقية، حتى مساء الثلاثاء الماضي، كان 150 شخصا، بينهم 33 تعافوا من الفيروس.

لكن مصادر طبية فلسطينية، تشكك في دقة هذه المعطيات، مشيرة إلى وجود حالتي وفاة بالفيروس، في المدينة، لا تظهران ضمن معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية.

كما وتشير لجنة أطباء (حي) سلوان، وهي لجنة محلية غير حكومية من الأطباء الفلسطينيين، على صفحتها في "فيسبوك" إلى إحصائية داخلية غير منشورة رسميا في البلدية الإسرائيلية، تشير إلى أن عدد المصابين وصل إلى 165.

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