ألمانيا تصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

برلين/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، حظر أنشطة حزب الله اللبناني في البلاد، وتصنيفه منظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ستيف ألتر، إن حزب الله "منظمة شيعية إرهابية"، مضيفًا أن وزير الداخلية هورست سيهوفر أصدر قرارًا بحظر أنشطته في البلاد.

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وأضاف في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر" أن "عمليات الشرطة في الوقت ذاته مستمرة في عدة ولايات اتحادية منذ الساعات الأولى من صباح الخميس".

وبحسب وكالة "المكتب الاتحادي لحماية الدستور" الاستخباراتية المحلية، فإن هناك نحو 1000 شخص من أتباع حزب الله اللبناني في ألمانيا.

وفي عام 2013، حظرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح المسلح لحزب الله اللبناني لكنها قاومت ضغوطًا من الولايات المتحدة وإسرائيل لحظره بالكامل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.