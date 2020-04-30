الحكومة الليبية تعرض مشاهد جوية لقصف إمدادات أسلحة لحفتر

إسطنبول/ الخليج 365
أظهرت مشاهد مصورة عرضتها الحكومة الليبية استهداف قافلة إمدادات ذخائر كانت في طريقها لميليشيات خليفة حفتر في ترهونة(غرب) وجنوب العاصمة طرابلس.
ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على حسابه بـ"تويتر" اليوم الخميس، لقطات مصورة تظهر عملية قصف من الجو لشاحنات وعربات محملة بالأسلحة.
وقال المركز إن هذه "المشاهد تعرض لأول مرة استهداف قافلة إمدادات ذخائر كانت في طريقها لميليشيات حفتر الإرهابية في ترهونة وجنوب طرابلس".
وأوضح أن "الغارات نُفّذت على رتل شاحنات وسيارات نقل تحمل الذخائر بالقرب من النصب التذكاري- مرسيط في الطريق بين القريات ونسمة، ويوضح الفيديو انفجار الذخائر بعد استهدافها"، دون أن يشير إلى تاريخ الواقعة.
وتشن المليشيات التابعة لحفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا فاشلاً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليًا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة، في 26 مارس/ آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، ما كبد مليشيات حفتر هزائم ساحقة، أبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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