"تيكا" توزّع طرودا غذائية على عائلات فقيرة بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

وزّعت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، الخميس، طرودا غذائية على عائلات فقيرة في قطاع غزة، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وبلغ عدد الطرود الغذائية، بحسب تصريح مقتضب صدر عن "تيكا"، ووصل "الخليج 365" نسخة منه، 5060 طردا.

وجاء توزيع تلك الطرود بالتعاون مع "وزارة التنمية الاجتماعية، واللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين (تابعة لمنظمة التحرير)، ولجان زكاة محلية".

ووفق التصريح، فإن المستفيدين من هذه الطرود هم من "العائلات الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمال المتضررين من فيروس كورونا المستجد، وبيوت الرعاية".

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وأشار التصريح إلى أن التوزيع سيستمر لعدة أيام.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، نهاية العام الماضي، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، إن نسبة الفقر والبطالة في القطاع، وصلت لما يقارب 75%، وأن 70 % من السكان غير آمنين غذائياً.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يرجع إلى "الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتراكمة منذ عام 2000، وحرمان الآلاف من أرباب الأسر الفلسطينية من سبل عيشهم".

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