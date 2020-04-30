مسؤول يمني يتهم قائدا عسكريا بـ"الخيانة"

اليمن/مبارك محمد/الخليج 365

اتهم مسؤول حكومي يمني قائدا عسكريا بـ"الخيانة" وتسليم أسلحة لواء في الجيش بمحافظة أرخبيل سقطرى (جنوب)، إلى مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وقال مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام، في تغريدة على تويتر، "الخائن العميد ناصر قيس (عميد ركن قائم بأعمال قائد اللواء أول مشاة بحري بسقطرى) سلم أسلحة اللواء بالمحافظة لمليشيات الانتقالي".

وأشار إلى أن "عملية التسليم جاءت بتوجيهات مباشرة من العميد خلفان المزروعي (إماراتي) مندوب الإمارات في سقطرى".

ولفت إلى أن "المزروعي (مندوب مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بسقطرى ويدير شركة برايم للأسماك الإماراتية فيها)، يريد أن يكون الحاكم الأول للمحافظة".

وتابع الرحبي "أقول للخائن ناصر قيس وللمزروعي وبن زايد، سقطرى لن تسقط بأيديكم سيقاومكم الشجر والحجر فيها".

وذكر أن "قوات الجيش ورجال القبائل في حالة تأهب لمواجهة محاولة اقتحام مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى".

Advertisements

وبين أن هذه التطورات تجري في ظل وجود ألف جندي سعودي في سقطرى دون الإعلان عن أي موقف لدعم الشرعية والسلطة المحلية، إثر اقتحام اللواء الأول مشاة بحري، من قبل "عصابات الانتقالي".

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الإمارات والسعودية حول ما ذكره المسؤول اليمني.

وفي وقت سابق قال مسؤول حكومي، للأناضول، إن القوات الحكومية تمكنت من إفشال محاولة اقتحام متمردين ومسلحين تابعين للانتقالي الجنوبي، مدينة حديبو.

وذكر أن العميد قيس، يرفض ويعرقل تسليم قيادة اللواء للقائد الجديد المعين من الحكومة العميد طيار ناشر باجري.

وتشهد سقطرى، بين الحين والآخر، محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومون من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى قوات "الانتقالي الجنوبي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.