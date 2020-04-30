إعلان نتائج الأهلية للدورة 30 بـ “حساب المواطن”

بعد أيام من استقبال حساب المواطن لطلبات الإعتراض على مبلغ الإستحقاق أصدر نتائج الأهلية للدورة 30 لشهر مايو 2020 وللتاكد من الأهلية من خلال الرابط التالي هنا

وقال برنامج حساب المواطن أنه بدأ بتطبيق تعديل ضوابط الدعم والتي تشمل الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

و قال الحساب في سياق آخر بأنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا.