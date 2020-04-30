شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة تسلا تدهس كورونا وتسجل أرباحا فصلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت شركة إنتاج السيارات الكهربائية الأمريكية (تسلا) أرباحا في الربع الأول، رغم جائحة فيروس كورونا، حسبما أعلنت الشركة الأربعاء.



وحققت تسلا التي يقودها الملياردير إيلون ماسك أرباحا قيمتها 16 مليون دولار، رغم توقعات محللين بتسجيل خسائر.

وزادت الشركة من مبيعاتها بنسبة 32% أثناء ربعها الثالث على التوالي الذي تحقق فيه أرباحا إلى نحو 6 مليارات دولار. وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، سجلت تسلا خسائر بـ702 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن تسلا أوقفت العمل في مصانعها مثل كل شركات السيارات في الولايات المتحدة منذ 23 مارس/آذار الماضي، فإنها واصلت تسليم السيارات الجديدة لأصحابها بفضل نماذج التوزيع الجديدة الخاصة بها إلكترونيا.

ووضعت تسلا لنفسها هدفا بتسليم أكثر من 500 ألف سيارة هذا العام، مقارنة بـ367 ألفا و500 العام الماضي.

وارتفع سعر سهم الشركة بأكثر من 10% مع إغلاق التداول.

وكشف تقرير صادر عن موقع الإحصائيات الخاص بالسيارات Tesmanian، الشهر الجاري، عن مبيعات هائلة لطراز تسلا الجديد موديل 3 والمصنع بالصين بعد يومين فقط من طرحه للحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص له.

ذكر موقع "إنسايد إي في" أن معدلات حجز النسخ المصنعة بالصين من طراز تسلا موديل 3 كانت بسرعة الصاروخ، ووصلت إلى معدل حجز 10 سيارات في الدقيقة.

وقال الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات الكهربائية إن 20,000 نسخة من طراز تسلا موديل 3 تم حجزها خلال 24 ساعة فقط.

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وعبر تغريدة، كشف موقع Tesmanian على حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن هذه المعدلات المميزة من حجز طراز تسلا موديل 3 بالصين.

وألحقت التغريدة بصورة لـ10 طلبات حجز أجريت على الموقع الصيني الرسمي لحجز موديل 3 من تسلا، كانت جميعها في الدقيقة نفسها في مدينة بكين الصينية.

وتعد تسلا 3 هي السيارة الأرخص والأصغر في عائلة تسلا، وتتمتع السيارة بتصميم ذكي يوفر مساحة داخلية واسعة مع مدى يصل إلى 500 كم تقريباً في الشحنة الكهربائية الواحدة.

وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا إنها حققت مبيعات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية أن هذا هو الربع الأول الأفضل في تاريخ الشركة، وفقا لبيانها الرسمي، على مستوى الإنتاج وعدد عمليات التسليم.

وأوضح أن "تسلا" أعلنت، في بيانها، أنها أنتجت على مدار الربع الأول 103 آلاف سيارة، وقامت بتسليم 88 ألف سيارة لعملائها منذ بداية 2020.

نجحت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في مواصلة تسليم السيارات للعملاء بصورة طبيعية عبر تطبيقات إلكترونية، لتكسر حالة الركود التي أصابت المبيعات ومعدلات تسليم السيارات الجديدة من الشركات إلى العملاء، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات، مطلع أبريل/نيسان الجاري إلى أن تسلا استفادت من تجربتها في الصين خلال الشهرين الماضيين عندما كانت البلاد في أوج أزمة تفشي وباء كورونا، وطورت نظامين جديدين لتسليم السيارات للعملاء بأقل قدر ممكن من التواصل المباشر بين العميل وممثلي الشركة.

والنظامان الجديدان هما تطبيق الأجهزة الذكية "إكسبريس ديلفيري" و"دايركت دروب" للعملاء الأمريكيين.