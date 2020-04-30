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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع في نسبة استخدام "فيسبوك" خلال أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت "فيسبوك" ارتفاعا ملحوظا في استخدام هذه الشبكة مع انتشار وباء كوفيد-19 في العالم مع نشر نتائج الربع الاول من السنة، لكنها حذرت من وجود "عدم يقين" غير مسبوق بالنسبة للمستقبل.
وارتفع سعر أسهم "فيسبوك" حوالى 10% بعدما كشفت عن أرباح بلغت 4.9 مليارات دولار من إيرادات ازدادت بنسبة 17% لتصل إلى 17.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وتعهد الرئيس التنفيذي مارك زاكربرغ مواصلة ضخ الأموال لتأمين "حاجات" موقع التواصل الاجتماعي التي كشفتها الأزمة رغم حالة عدم اليقين بشأن تأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد عموما وشركته خصوصا.
وقال إن ثلاثة مليارات شخص أصبحوا يستخدمون مرة واحدة على الأقل شهريا، إحدى منصات المجموعة الأربع (فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر). إلا أن الشركة حذرت من حالة "عدم يقين" بشأن مستقبل أعمالها نتيجة لوباء كوفيد-19.
وأوضح الموقع أنه شهد "انخفاضا كبيرا" في الطلب على الإعلانات إضافة إلى تراجع في أسعار الإعلانات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الربع الأول من العام.
وقالت شبكة التواصل الاجتماعي، إن الانخفاض الحاد في إيرادات الإعلانات في مارس أعقبته بعض علامات الاستقرار.
وكانت عائدات الإعلانات، وهي الجزء الأكبر من إيرادات فيسبوك الإجمالية، ثابتة نسبيا في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للموقع.
ولفتت الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا لها إلى أن استخدام الشبكة الاجتماعية قد ينخفض قليلا مع تخفيف قيود الإغلاق.
ومثل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، أصبح دور "فيسبوك" خلال الأزمة الصحية الراهنة أكثر بروزا لأنه يساعد المستخدمين على التواصل ويسعى إلى إزالة المعلومات الخاطئة حول جائحة كورونا.
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