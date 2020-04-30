شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدشن مشروع إفطار صائم بمدن حضرموت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» مشروعها الخيري السنوي لتوزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين بالمدن الرئيسية بحضرموت بشكل يومي خلال شهر رمضان.

وأكد ممثل الهيئة بحضرموت حميد راشد الشامسي، أن المشروع يأتي في إطار نشر روح العطاء الخيري والتطوعي ومساندة للضعفاء والمحتاجين خصوصاً مع حلول شهر رمضان الفضيل، لافتاً إلى أن الهيئة درجت على تنفيذ هذا المشروع كل عام.

ويعتبر «مشروع إفطار الصائم» واحداً من عشرات المشاريع التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتهدف إلى إحياء فضائل الشهر الكريم عبر تجسيد قيم التآخي والتسامح. وأعرب المستفيدون عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر لجهودها الإنسانية على الساحة اليمنية.

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