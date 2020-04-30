شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 15 محاولة تسلل لتنظيم داعش شمال ديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عسكرى فى منطقة ديالى إحباط القوات الأمنية 15 محاولة تسلل لتنظيم داعش إلى منطقة حاوى العظيم شمال ديالى خلال الأسابيع الماضية، وقال مصدر عسكرى - فى تصريحات، أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم الخميس، إن تنظيم داعش لجأ فى الآونة الاخيرة إلى حرب على كاميرات المراقبة الحرارية التي اصبحت سلاحا في التصدي وكشف هجمات داعش الليلة . ...لافتا إلى أن داعش هاجم وفي ساعة متاخرة من الليلة الماضية كاميرات المراقبة عبر اسلحة القنص بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة التي لعبت دورا محوريا في إحباط العديد من الهجمات الليلية .

وأضاف أن كاميرات المراقبة لها دور في رصد تحركات داعش خاصة في المناطق ذات التضاريس الجغرافية المعقدة . ..مطالبا بتأمين مواقع الكاميرات الحرارية ومنع تكرار استهدافها بإعتبارها السلاح في مواجهة داعش خاصة في المناطق المعقدة .

وكانت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، عثرت أمس الاربعاء، على وكرين لـتنظيم "داعش الإرهابي" في منطقة تل أسود خارج قاطع المسؤولية. وذكرت قيادة القاطع في بيان، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، الأربعاء: "إن معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء 313 تفيد بوجود مضافات يستغلها العدو الداعشي في منطقة تل أسود خارج قاطع المسؤولية".

وأوضح البيان، أن قوة من اللواء 313 وفوج التدخل والاستخبارات والهندسة قامت بمداهمة وتفتيش تلك المنطقة وعثرت على تلك المضافتين. Advertisements

والسبت الماضى، أفادت مصدر أمني في محافظة ديالى بالعراق، بمقتل 7 عناصر من "داعش" واعتقال ثامن خلال عملية تفتيش لقوات المديرية شمال شرق المحافظة، وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "عملية أمنية نفذتها استخبارات محافظة ديالى على أطراف بحيرة حمرين شمال شرق تمكنت خلالها من قتل سبعة عناصر من داعش".