شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 150 حالة من كورونا فى الكويت.. وارتفاع إجمالى المتعافين لـ 1539 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزیر الصحة الكویتى الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الخمیس، شفاء 150 حالة من المصابین بفیروس كورونا (كوفید - 19) لیرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة، وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

وكانت مصادر مطلعة فى وزارة الصحة، أوضحت الثلاثاء، عن تعامل الفرق الطبية التابعة للوزارة مع نحو 17428 مقيمًا جرى تطبيق الحجر الصحي عليهم في أكثر من موقع، وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بينهم، خلال الفترة من أوائل مارس حتى أول من أمس، وفق القبس الكويتية.

ووفق الصحيفة فإن الفرق الصحية قادرة على التعامل مع أعداد أكبر من العمالة الوافدة في البنايات والمحاجر التي يتم الكشف عن إصابات بينها، لكن معدلاتها المتزايدة باتت تشكل ضغطًا على الطواقم الطبية والهيئات التمريضية المشرفة على علاج المصابين فيها، أو إجراء الفحوصات والمسحات عليها.

وأوضحت المصادر أن المحجور عليهم في محجر معهد كلية ضباط الشرطة في جليب الشيوخ يصل عددهم إلى 390 مقيمًا، حيث تم الكشف عن إصابة 32 حالة بينهم، إضافة إلى الاشتباه بـ5 حالات أخرى.

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وأضافت أن عدد المطبق عليهم الحجر الصحي في بنايات بالجليب والحساوي يصل إلى 1882 مقيمًا، بينهم 156 ثبتت إصابتهم بالكورونا، مشيرة إلى تطبيق الحجر بحق 2698 مقيمًا في بنايات بالفروانية وخيطان والعباسية والرقعي، حيث دلت الفحوصات على إصابة 68 منهم بالفيروس.

وتابعت المصادر، أن عدد المحجور عليهم في بنايات بالفحيحيل والمهبولة يصل إلى 4064 شخصًا، بينهم 115 مصابًا، لافتة الى وجود 875 مقيمًا محجورًا عليهم في مبانٍ بأبوحليفة وميناء الزور والمنقف، حيث دلت الفحوصات على إصابة 28 منهم بالفيروس.

ولفتت، إلى تطبيق الحجر على 2068 مقيمًا في محجر العبدلي، حيث تبين إصابة 31 منهم بالكورونا، إضافة إلى تطبيقه على 169 شخصًا في سكن للممرضات بالسالمية، والذي تبين وجود 4 إصابات فيه، موضحة تطبيقه أيضًا على بنايات بالسالمية تضم 1520 وافدًا، تأكدت إصابة 24 حالة بكوفيد19.