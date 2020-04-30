شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 2348 حالة و10 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 2348 وفيما وصل إجمالى عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10 حالات، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار بشكل كبير فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و220 ألف حالة إصابة، وتقترب حالات الوفاة من 230 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليون حالة شفاء من هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 2329، والكشف عن 549 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الإصابات 2003، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92 حالة، وتم تسجيل 7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 106498.

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وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى4321، وتسجيل 3 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 168، وفيما تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الأردن لقادمين من الخارج، ليرتفع العدد الكلي إلى 451 إصابة، وتسجيل 8 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 356 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، اواخر العام الماضى ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ومن ثم إلى عدد كبير من دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث وشركات الأدوية فى مختلف دول العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.