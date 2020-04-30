كورونا.. 74 إصابة في عمان و6 بالعراق

مسقط ـ بغداد / الخليج 365

ـ عدد الإصابات بلغ في السلطنة 2348، وبالعراق 2008

ـ تطبيق حظر تجوال شامل في قضاء العزيزية شمالي واسط العراقية، بعد تسجيل أول إصابة بالفيروس

ارتفعت الخميس، إصابات فيروس كورونا في سلطنة عمان والعراق، بتسجيل 74 و6 حالات على التوالي، وفق إحصاءات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة العمانية في بيان، بتسجيل 74 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 2348، بينها 10 وفيات، و495 حالة شفاء.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان شمالي البلاد 5 إصابات في أربيل، فيما سجلت حالة واحدة بمحافظة واسط (جنوب).

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فيما قال ضابط في وزارة الداخلية، للأناضول، إن "قوات الأمن بدأت صباح الخميس تطبيق حظر التجوال الشامل في قضاء العزيزية شمالي واسط، بعد تسجيل إصابة بكورونا لعائد من سوريا".

وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "المصاب بالفيروس أول حالة يتم تسجيلها في القضاء".

وبذلك ترتفع الإصابات المسجلة في عموم العراق إلى 2008، ضمنها 92 وفاة، و1346 حالة شفاء.



وفي محافظة البصرة جنوبي البلاد، طالبت مفوضية حقوق الإنسان (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان)، بإعلان حالة الطوارئ منعا لتفشي الفيروس في جميع أحياء المحافظة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.