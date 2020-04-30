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مساعدات طبية تركية في طريقها إلى فلسطين

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أنقرة/الخليج 365

أعلن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن مساعدات طبية مقدّمة من بلاده، ستتوجه مساء الخميس إلى فلسطين، في إطار مكافحة فيروس .

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن المساعدات الطبية سيتم توزيعها على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح أن المساعدات التي يبلغ حجمها 15 طناً، تضم كمامات طبية، وألبسة واقية، ومعدات اختبار كورونا، ومعقمات وغيرها من المستلزمات الطبية الأخرى.

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وتابع: "تركيا صديقة الشدائد. ومبدأنا هو إحياء الإنسانية كي لا يموت الإنسان."

وفي وقت سابق، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى 54 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا والصومال وجنوب إفريقيا.

وحتى صباح الخميس، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 3 ملايين و229 ألفا، أما حالات الوفاة فبلغت 228 ألفا و371، وحالات الشفاء أكثر من مليون، وفق أرقام موقع "WorldoMeter".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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